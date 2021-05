Um violento incêndio de origens ainda desconhecidas consumiu totalmente o bar Yamba, na praia do Castelo, Costa de Caparica, na noite de domingo. Da estrutura sobrou apenas o ‘esqueleto’ e as condutas de extração de fumo, num prejuízo de vários milhares de euros. As causas do incêndio estão agora a ser investigadas pela Polícia Judiciária.