Fogo em Valença foi combatido por mais de 300 bombeiros

O incêndio deflagrou na passada quarta-feira à noite numa zona de mato na freguesia de Cerdal, no concelho de Valença, distrito de Viana do Castelo, foi dado como dominado na tarde desta quinta-feira.



Fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença disse à Lusa que "o vento forte, os difíceis acessos e a exaustão do pessoal" foram as principais dificuldades no combate às chamas.





o comandante operacional distrital de Viana do Castelo, Marco Domingues.

Não houveram habitações em perigo, embora "durante a madrugada desta quinta-feira, face à proximidade das chamas, se tenha procedido à retirada de alguns idosos das suas habitações, numa ação preventiva e de precaução", acrescentouO incêndio teve início no lugar de Mosteiro, freguesia de Cerdal, em Valença, tendo-se alastrado às freguesias de Gondelim, Gondim e Fontoura.Neste momento, o fogo, já em fase de resolução, mobiliza 283 operacionais, 89 viaturas e quatro meios aéreos.

O alerta para este fogo foi dado às 21h19 da passada quarta-feira.