Três incêndios em Faro, Lisboa e Leiria na madrugada desta quarta-feira

Proteção Civil deixa alerta para onda de calor dos próximos dias, que pode ter "máximos históricos".

Por Lusa | 01:17

Três incêndios lavravam em Monchique, Faro, em Alcabideche, Lisboa, e em Leiria, pela 01h00 desta quarta-feira, envolvendo um total de 123 homens e 37 viaturas no combate às chamas.



De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o incêndio que se apresentava mais complicado lavrava na freguesia de Monchique, no distrito de Faro, com 64 homens e 22 viaturas no local a combater as chamas.



No distrito de Lisboa, na freguesia de Alcabideche, do concelho de Cascais, um outro incêndio devorava mato, com 42 bombeiros, apoiados por 11 viaturas, a tentar dominar o fogo.



Em Leiria, na freguesia de Colmeias e Memória, um incêndio num povoamento florestal obrigou a deslocar para o local 17 homens com quatro viaturas.



A Proteção Civil reforçou as ações de monitorização da floresta, pré-posicionou bombeiros e envolveu os serviços municipais de proteção civil no aumento da prontidão, face à onda de calor dos próximos dias, que pode ter "máximos históricos".



Na manhã desta quarta-feira, todos os incêndios já tinham sido extintos.