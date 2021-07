O advogado Varela de Matos apresentou queixa ao diretor-nacional da Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e à Ordem dos Advogados, garantindo que dois estagiários que o acompanharam a uma diligência ao aeroporto de Lisboa, foram impedidos de trabalhar.





Varela de Matos diz que, por ordem da diretora-geral de Fronteiras, os estagiários que estavam consigo foram expulsos da sala. Fonte oficial do SEF explicou ao CM que Varela de Matos “compareceu no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária com 12 estagiários, o que lhe foi negado por questões de falta de autorização superior e prevenção da Covid-19”.