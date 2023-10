Infestação de baratas em cozinha da Academia Militar na Amadora

Uma das cozinhas da Academia Militar, na Amadora, onde são formados os futuros oficiais do Exército e da GNR, sofreu na noite de quinta-feira uma infestação de baratas.

Segundo confirmou ao CM fonte oficial do Exército, a ocorrência ter-se-á devido à "humidade e calor anormal para a época do ano" e foi "imediatamente reportada".

"Foi estabelecido contacto com o Laboratório Nacional do Medicamento, no sentido de proceder de imediato à desinfestação, antecipando o previsto no plano periódico de desinfestação. A situação foi imediatamente resolvida, através da desinfeção dos equipamentos e os canos de esgoto", descreve o ramo das Forças Armadas.

A mesma fonte oficial afirma que "a situação foi controlada, sem quaisquer implicações nos serviços de alimentação".