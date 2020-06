Infetados com Covid-19 apanhados a violar quarentena na Azambuja

A GNR da Azambuja já apanhou, em violação da quarentena obrigatória, vários dos 20 moradores do bairro social da Quinta da Mina que estão infetados com a doença Covid-19.Ao que oapurou, vários adultos foram vistos a conduzir viaturas, numa estrada de acesso à Autoestrada do Norte (A1). Há ainda o registo de crianças, que apesar de não estarem infetadas, também estão obrigadas a confinamento por partilharem domicílios com doentes, e que foram apanhadas a saírem à rua para irem às compras.Em caso como estes, as forças de segurança podem notificar os visados na primeira infração ao confinamento e participar o caso ao Ministério Público. Só na segunda infração detetada em flagrante, pode acontecer detenção por crime de desobediência.