Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Início da época balnear nas praias de Albufeira

Bandeira com sinalética própria para população daltónica colocada em sete praias.

Por Diana Santos Gomez | 08:34

Uma bandeira destinada à população daltónica foi a principal novidade da abertura da época balnear, esta terça-feira, na praia dos Pescadores, em Albufeira. Uma iniciativa inédita no Algarve da câmara municipal local em colaboração com a Associação de Nadadores-Salvadores da cidade (ANSA), que disponibilizou este tipo de bandeira para já em sete praias.



Tem uma "sinalética própria que vai permitir saber quais as condições e os riscos para a segurança" ao daltónicos, explica Alberto Matos, o presidente da ANSA. Cerca de 10% da população portuguesa, na maioria do sexo masculino, sofre deste problema visual.



Bombeiros Voluntários de Albufeira, a Autoridade Marítima e o centro de saúde da cidade juntaram-se às iniciativas do arranque da época balnear, que vai estender-se até 15 de outubro naquele concelho. A ANSA alerta os banhistas para os cuidados com os mergulhos junto de zonas rochosas, com a digestão antes de tomar banho, a excessiva exposição solar e especial atenção com as crianças.



Durante a cerimónia de abertura foi simulado um salvamento, uma iniciativa que teve uma vertente pedagógica para dezenas de crianças que frequentam escolas do concelho.



No Algarve, a época balnear começou, também esta terça-feira, no concelho de Lagoa, com uma cerimónia na praia dos Caneiros, na freguesia de Ferragudo. Tal como em Albufeira, vai estender-se até 15 de outubro. No entanto, no município de Lagoa, nas praias de Ferragudo, Carvalho, Marina e Albandeira, a época balnear decorre apenas entre os dias 1 de junho e 30 de setembro.