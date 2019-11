Inquérito a burla com bitcoins tem um arguido

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta quinta-feira ao CM a existência de um arguido no inquérito à burla com bitcoins, da responsabilidade das empresas OptionsKnight e KnightPayments.



Tal como o CM noticiou esta quinta-feira, a investigação, do DCIAP, surgiu após uma comunicação de suspeita de branqueamento do Banco de Portugal.

