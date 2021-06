O Investigação CM teve acesso, em exclusivo, às averiguações da Polícia Judiciária no caso dos abusos sexuais cometidos pelo grande mestre de ioga. O Ministério Público considera que existem indícios fortes de que Jorge Veiga e Castro abusou de pelo menos oito mulheres e terá violado duas delas.Uma das suas oito vítimas fala do que era inicialmente a cultura do abraço e mais tarde passava para ...