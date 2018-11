Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquérito do BPN que envolve Vieira tem sete arguidos

Suspeitas do MP visam empresa do presidente do Benfica.

Por António Sérgio Azenha | 08:47

A investigação do Ministério Público no caso BPN que envolve Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, tem sete arguidos.



Vieira é um deles, por uma das suas empresas estar no centro das suspeitas. Aberto em 2009, após a nacionalização do BPN, o inquérito encontra-se ainda em investigação, segundo a Procuradoria-Geral da República.



O caso foi denunciado pela ex-administração do BPN nacionalizado ao Ministério Público, por suspeitas de que a Inland, empresa de Vieira, terá sido a principal beneficiária de um crédito concedido pelo BPN à Transibérica, sociedade espanhola que foi representada por um ex-administrador da Inland.



Em causa está um crédito superior a 17,4 milhões de euros que o BPN concedeu à Transibérica, em 2004. Dessa verba, a Transibérica transferiu, segundo a denúncia da ex-administração do BPN nacionalizado ao Ministério Público, mais de 12,6 milhões de euros para a conta da Inland, tendo em vista a compra de ações da ex-Sociedade Lusa de Negócios.



Já este mês, Vieira foi notificado pela Conservatória de Loures para publicar as contas da Promovalor II, o que não acontece desde 2015.