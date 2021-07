A segunda sessão do julgamento da morte do rapper Mota Jr decorreu esta quarta-feira no tribunal de sintra.Durante a parte da manhã foram ouvidos três inspetores da Polícia Judiciária, que referiram a importância da triangulação das escutas de telemóveis forneceu à investigação.O trio terá tentado vender o ouro, numa primeira fase, num centro comercial do Barreiro e o Bairro da Cova da Moura. O negócio acabou por se concretizar na zona de Moscavide.Durante a tarde desta quarta-feira está prevista a audição de mais duas testemunhas e familiares de Mota Jr e Vera Monteiro, considerada uma testemunha-chave no processo. A jovem vai depor através de videoconferência.No dia seguinte, enquanto Filomena e a filha prestavam declarações na PJ, o gang voltou ao local do crime. Tinham as chaves de casa do rapper. Levaram ouro e dinheiro.“Senti logo que alguém tinha estado lá. A porta estava no trinco. Eles sabiam onde estava tudo. Não remexeram nada”, disse ainda Filomena. A família de David Mota exige 400 mil euros de indemnização aos arguidos.