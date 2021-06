Ver comentários

A testemunha-chave do processo do homicídio do rapper Mota Jr está a ser ameaçada de morte. É ex-namorada de David Mota e amiga do principal suspeito. Vera revelou à PJ a confissão do assassino. Neste Investigação CM revelamos-lhe tudo o que esta testemunha-chave vai dizer em tribunal.