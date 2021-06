"O David já era. Nunca mais o vão encontrar." As palavras serão de Vera, ex-namorada de David Mota e testemunha-chave do processo. A conversa entre Vera e uma amiga foi gravada e enviada à mãe do cantor. "Houve uma rapariga que me contou sobre este áudio e eu ouvi-o. Não desejo a ninguém que passe por isto. Ele era muito meigo. Não era perfeito como ninguém o é", afirmou a mãe do rapper Mota Jr perante o coletivo ...