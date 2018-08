19 doentes internados em macas no hospital de Gaia

Ordem dos Enfermeiros denunciou agravamento dos últimos três dias.

Por Lusa | 18:30

Os internamentos em maca no Serviço de Urgência do Hospital de Vila Nova de Gaia aumentaram de dez para 19 doentes no espaço de três dias, denunciou esta segunda-feira a Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros.

De acordo com dados recolhidos pelo presidente do conselho diretivo da secção regional da ordem, João Paulo Carvalho, às 22:00 de domingo eram 20 os doentes internados em macas, enquanto às 08h00 de esta segunda-feira eram 19.

Na sexta-feira passada a Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros tinha descrito à agência Lusa um cenário que correspondia a dez doentes internados em macas no Serviço de Urgência do Hospital de Vila Nova de Gaia.