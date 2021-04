Internautas revoltam-se contra rapper após ser acusado de espancar ex-companheira

O portal de vídeos Youtube, onde tem as suas músicas, foi usado para mostrar desagrado para com o artista.



O rapper ‘Unclekeef’, nome artístico de Fábio Fonseca, de 24 anos, está a sentir a revolta de centenas de utilizadores da internet, ao ser acusado pela ex-companheira de espancamentos após ter sido solto da cadeia.O portal de vídeos Youtube, onde tem as suas músicas, foi usado para mostrar desagrado para com o artista.

A jovem de 22 anos usou as redes sociais para denunciar o terror que diz ser alvo, após ter pedido há três meses que ‘Unclekeef’ fosse libertado da prisão de Caxias.



A solidariedade para com ela não tem parado de crescer. “Esta música é só mais um crime dos que fizeste”, “prisão para este agressor”, “cresceste no escuro; é lá que vais ficar a partir de hoje”, são exemplos de comentários feitos num vídeo de ‘Unclekeef’.