As ligações, as trocas de favores e os negócios escandalosos investigados na Operação Teia

No Investigação CM desta quarta-feira fica a par da teia de cumplicidades e interesses tecida por Joaquim Couto, socialista que se demitiu de presidente da Câmara de Santo Tirso depois de ter sido apanhado nas malhas da corrupção, e da sua mulher Manuela Couto. Abordam-se também as ligações a outros autarcas, a troca de favores, os negócios escandalosos por ajuste direto e as cumplicidades politicas.

A Teia - como lhe chama a Polícia Judiciária - tem no topo o casal Joaquim Couto e Manuela Couto. Ele era o presidente da Câmara de Santo Tirso, ela a dona de cinco empresas, a maior a Mediana, que fez contratos de dois milhões com organismos públicos.

Joaquim Couto também não era um homem qualquer. Foi várias vezes presidente da Câmara, deputado na Assembleia da República, um dirigente reputado do PS nortenho.



Na Teia descoberta pela PJ, Joaquim Couto fala com os amigos autarcas para contratarem a mulher. Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos aceita contratar Manuela Couto. Entrega-lhe obras de mais de um milhão e pede em troca para primeiro ir para a frente da concelhia e depois para a distrital do PS. Ganha na concelhia, com o apoio de Couto, e perde na distrital.

Manuela Couto é sempre uma figura central. É contratada pelo presidente do IPO. Os negócios que lhe são entregues rondam os 400 mil euros. Em troca, Manuela Couto liga a Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, para promover a filha de Laranja Pontes, que passa a sua chefe de gabinete.

A mesma Manuela Couto que em outubro do ano passado já tinha sido presa. Não era à data a principal protagonista. Apenas a beneficiária dos contratos que envolviam o turismo do Norte.