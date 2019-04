As ligações suspeitas entre Francisco J. Marques, Rui Pinto e Diogo Faria

Hacker é o principal suspeito de ter entrado nos servidores do clube da Luz.

Por Tânia Laranjo | 21:36

O comentador do Porto Canal Diogo Faria é o nome em comum entre o pirata informático Rui Pinto e o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques.

A ligação entre os três levanta suspeitas sobre a origem dos mails do Benfica revelados pelo FC Porto.

Rui Pinto é o principal suspeito de ter entrado nos servidores do clube da Luz e roubado milhares de mensagens eletrónicas que comprometem o Benfica.

Francisco J. Marques é o diretor de comunicação do FC Porto e foi quem tornou públicas as informações sobre os alegados esquemas de corrupção dos encarnados.

Entre os dois parece, à primeira vista, não existir qualquer ligação. Mas, há um nome comum e que adensa o mistério em torno do caso dos mails. Falamos de Diogo Faria.

É funcionário dos "azuis e brancos", é comentador no Porto Canal e é co-autor, com Francisco J. Marques do livro "O Polvo Encarnado" no qual os dois portistas denunciam um alegado mega esquema de corrupção no futebol português com o Benfica à cabeça.

É também antigo colega de Universidade de Rui Pinto.

Os dois frequentaram o curso de História na Faculdade de Letras do Porto entre 2008 e 2011. Mas o comentador nega que sejam amigos.



"Na nossa turma havia mais de cem alunos. Nunca fomos amigos nem tivemos o mesmo círculo de amigos, Não o vejo há 5 ou 6 anos e neste período nunca contactei com ele", disse Diogo Faria à CMTV em setembro do último ano.