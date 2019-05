As primeiras fotos feitas pela PJ no quarto de onde Maddie desapareceu

Há novas pistas sobre o desaparecimento da Madeleine McCann que a Polícia Judiciária considera credíveis.

Por Tânia Laranjo | 21:41

O 'Investigação' teve acesso exclusivo às fotos que a Polícia Judiciária tirou no primeiro momento em que entrou no quarto do Ocean Club, precisamente de onde Maddie desapareceu, no Algarve.Há novas pistas sobre o desaparecimento da Madeleine McCann que a Polícia Judiciária considera credíveis. A PJ reforçou a equipa de investigadores. Se for viva, a menina tem 15 anos, o desaparecimento de repercussão mundial ainda está envolto em mistério.

Depois de 12 anos de investigações, a Polícia Judiciária parece ter uma nova pista sobre o que aconteceu a 3 de maio de 2007, na praia da Luz, no Algarve. A equipa de investigadores foi reforçada e o processo, que estava fechado, foi novamente aberto. Há novas linhas de investigação, um novo suspeito e segue-se novamente a possibilidade de rapto.

O Ministério Público de Portimão assume que o conhecimento dos novos suspeitos podem prejudicar o esclarecimento do caso e impedir que se saiba o que aconteceu à criança. Viva ou morta, a Judiciária quer fechar este processo.

Foi o segundo caso no Algarve onde as respostas faltaram. No caso de Maddie nunca se desistiu. O processo chegou a ser arquivado, depois reaberto. Foi público e agora está fechado. Foi depois enviado para o Porto, para ser analisado por outra equipa, que agora foi reforçada com mais meios. A PJ admite que possa esclarecer o mistério e provar o que aconteceu a Maddie.

A janela da tese do quarto one Maddie estava com os irmãos gémeos é uma peça determinante na tese do rapto. Uma tese desmontada por Gonçalo Amaral, o primeiro inspetor responsável pela investigação ao desaparecimento de Madeleine Mccann, que sempre olhou para os pais como culpados.