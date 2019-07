Conheça o refúgio secreto de Ricardo Salgado na Suíça

O Investigação CM descobriu o refúgio secreto de Ricardo Salgado na Suíça. Um dos locais mais caros do Mundo. A última vez que Ricardo Salgado terá ido a Gstaad foi no final de março.



O ex-banqueiro foi fotografado por um leitor do Correio da Manhã a embarcar no aeroporto de Lisboa acompanhado pela mulher, Maria João Salgado. Agora, em exclusivo, o Investigação CM mostra-lhe todos os passos dados pelo homem que ficou conhecido como o "dono disto tudo" nesta estância de esqui.





Gstaad é um pequeno paraíso escondido em plenos Alpes suíços. Situada a cerca de 150 quilómetros de Genebra, a vila está a mais de mil metros acima do nível do mar.Por aqui habitam pouco mais de sete mil pessoas mas no verão - e sobretudo nos meses de inverno - bem que podemos multiplicar o número por dez pois são aos milhares os turistas que se perdem pelas famosas e exclusivas estações de esqui.Gstaad é o abrigo perfeito para famosos, pois a vila é conhecida pela descrição. Mas só os mais ricos do mundo é que aqui conseguem comprar chalés como estes.Bernie Ecclestone, antigo diretor da Fórmula 1, ou o conceituado estilista italiano Valentino são algumas das celebridades que assumem ter casa em Gstaad.