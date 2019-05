Corridas ilegais em Lisboa e no Algarve colocam vidas em risco. Veja as imagens inéditas

Esta terça-feira no Investigação CM revelamos-lhe imagens inéditas de corridas clandestinas nas ruas de Lisboa e do Algarve que colocam em risco a vida de centenas de automobilistas.

Equipas do Investigação CM infiltraram-se no submundo das corridas ilegais onde motociclistas transformam estradas normais em pistas de alta velocidade onde atingem velocidades furiosas muito para além dos limites legais.

O relógio marca as 23 horas. Condutores e espectadores juntam-se na Avenida Santo Condestável, em Marvila, na zona oriental de Lisboa. O ponto de encontro é conhecido de todos. Na bomba de combustível dá-se o sinal de partida para uma noite de excessos mas sobretudo de muita adrenalina.

Nestas corridas ilegais há apostas para todos os gostos, umas são por dinheiro, outras apenas por paixão.

Todas as semanas "a Santo Condestável" transforma-se numa pista de alta velocidade, onde os pilotos amadores põem em risco a vida de quem circula nesta estrada, onde há muito que os limites de velocidade foram ultrapassados.

Mas o fenómeno acontece também no Algarve. A pista improvisada, descoberta pelo CM, é em frente ao estádio do Algarve, em Loulé. As corridas com condutores ilegais já mataram duas pessoas.