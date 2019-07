Destino de Rosa Grilo e António Joaquim nas mãos de quatro jurados. Saiba quem são e quanto ganham por dia

O julgamento do assassinato do triatleta vai ser feito por um tribunal de juri. Uma opção raramente usada pela justiça em Portugal.



Na prática há quatro cidadãos que vão participar na elaboração da sentença. No Investigação CM desta segunda-feira revelamos-lhe quem são estes cidadãos que vão decidir quem é culpado e quem é inocente.

Ganham 102 euros por dia e têm de estar em todas as sessões de julgamento. Todos os meses serão pelo menos quatro e os jurados vão apreciar toda as provas que serão apresentados pela defesa e acusação.

A escolha foi um processo moroso. Começaram por ser cem a ser ouvidos e acabaram em quatro efetivos.

A acompanhar os magistrados estarão três mulheres e um homem. A primeira, de Odivelas, tem 43 e está desempregada. Tem como habilitações literárias o nono ano, mas a juiz aceitou porque eram escolaridade obrigatória quando andava a estudar.

A segunda jurada é de Santo António Cavaleiros. Tem 28 anos, o 12º ano e é recepcionista. Neste caso, a falta ao trabalho é justificada e as deslocações bem como as refeições também são pagas.

O terceiro jurado é outra mulher. Tem 49 anos, o 6º ano de escolaridade e mora em Odivelas. É assistente operacional.

O último é um homem, o mais velho do grupo. Tem 63 anos e a 4ª classe. Trata-se de um empresário que mora em Alenquer.

Todos os jurados tiveram ainda de garantir ao tribunal que não tinham qualquer doença ou cadastro.

Estes quatro jurados vão pronunciar-se apenas sobre matéria de facto e não de direito. As penas são depois decididas pelo juiz.