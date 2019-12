O Investigação CM apurou que a polícia judiciária está a investigar a existência de grandes quantidades de dinheiro vivo na SAD do Vitória de Setúbal.



Milhares de euros provenientes de créditos concedidos por privados, que deviam ter sido usados para salvar as contas do clube, mas que o presidente e o vice-presidente terão desviado para uso próprio.





