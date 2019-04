Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investimento de 18 milhões de euros para aliviar trânsito em Braga

Duplicação da via avança já para “desatar” o Nó de Infias.

Por Fátima Vilaça | 09:10

A Câmara de Braga vai avançar já com a duplicação da via de saída do centro da cidade para o Nó, desde a rotunda de Infias, para aliviar o elevado fluxo de trânsito registado no ‘Nó de Infias’, considerado um dos mais problemáticos sistemas rodoviários do concelho de Braga.



A intervenção de fundo projetada pela autarquia e que está a ser negociada com a Infraestruturas de Portugal (IP), vai custar 5 milhões de euros e deve avançar dentro de dois anos.



A solução que garante o escoamento do tráfego de atravessamento na cidade passa por ligar a variante à EN101-201 e à EN14, a que a Câmara de Braga acrescenta a intervenção na Variante do Cávado, pode custar mais 13 milhões de euros.



O total das propostas de Ricardo Rio, que incluem já as ligações do Parque Industrial de Adaúfe ao nó das autoestradas, em Ferreiros, implicam um investimento global de 18 milhões de euros.



Ontem, na apresentação das perspetivas de intervenção no ‘Nó de Infias’, Ricardo Rio sublinhou que já decorrem negociações entre a Câmara Municipal de Braga, o Ministério das Obras Públicas e a IP, para incluir estas obras no Orçamento de Estado.



"Estas duas propostas têm como principal desígnio eliminar os fluxos de atravessamento em áreas urbanas e na rede viária local e, consequentemente, reduzir a sinistralidade e melhorar o ambiente urbano e a qualidade de vida dos cidadãos", referiu o autarca, destacando também os benefícios para as empresas.