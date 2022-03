O Tribunal de Braga condenou esta quarta-feira a dois anos e dois meses de prisão, com pena suspensa, António Macedo - irmão do ex-ministro Miguel Macedo -, por, enquanto funcionário judicial, ter acedido ilegitimamente a dois inquéritos de corrupção: Transportes Urbanos de Braga; e Câmara de Vila Verde.Entre 2016 e 2017, acedeu 174 vezes a um dos processos e 214 ao outro, "boa parte" fora do horário do expediente. Negou os crimes em julgamento mas foi condenado por acesso ilegítimo, com o voto vencido de um dos três juízes. O arguido já tinha sido julgado e absolvido pelo mesmo crime.