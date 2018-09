Irmãos portugueses que combatiam pelo Daesh dados como mortos

Celso e Edgar da Costa faziam parte da organização terrorista e terão morrido na Síria.

, Celso era conhecido como Abu Issa Al Andalusi, um ex-futebolista do Arsenal que teria jogado com Cristiano Ronaldo em Portugal e que teria trocado a vida de pecado pela jihad. Segundo uma reportagem da SÁBADO publicada a 19 de Novembro de 2015

trabalhava em cafés, restaurantes e hotéis a fazer copa". Já Edgar, conhecido no ISIS como Abu Zavaruas Andalus, "foi para uma fábrica de televisores e aparelhagens. Fazia montagens dos aparelhos". Por volta de 2006, ter-se-ão convertido, o que os levou a afastarem-se da comunicade portuguesa, do futebol e do mundo da música.





Celso e Edgar também se inscreveram na Universidade de East London, mas foram expulsos depois de faltarem sucessivamente às aulas. As autoridades acreditavam que esta inscrição tinha apenas por objectivo a obtenção de subsídios estatais - e terá sido com esse dinheiro que, por volta de 2008, terão viajado para Marrocos, onde terão vivido cerca de seis meses. Foram visitanto Sintra a regressavam sempre a Leyton, onde geriam uma rede de recrutamentos de jovens muçulmanos estrangeiros que queriam entrar nas fileiras do ISIS. Chegaram a viver em Portugal, com as mulheres e os filhos recém-nascidos, e acabaram por partir para a Síria. Antes, Edgar fez parte do grupo radical Al-Shabaab na Somália e na Tanzânia.



A célula de Leyton incluia ainda Fábio Poças, Sandro Monteiro, Nero Saraiva e Sadjo Ture.

