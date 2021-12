O namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, circulava a 128 quilómetros por hora quando se deu o trágico acidente de 5 de dezembro de 2020 que vitimou a filha de Tony Carreira.



O cálculo sobre a velocidade a que o casal seguia surge após peritagem à centralina do carro realizada em parceria pelo Laboratório de Perícia Científica da PJ com o Instituto Politécnico de Leiria.. Tal como o CM já tinha avançado, esta análise apontava para uma velocidade desadequada às condições do piso e meteorológicas naquele dia.





"Isto não é justiça alguma. O luto tem várias etapas e qualquer pai com uma perda irreparável como é esta tem o direito de saber em tempo razoável o que aconteceu”, afirmou ao CM, revoltado, Tony Carreira, quatro dias antes de se assinalar um ano após a morte de Sara Carreira.

Recorde-se que o Ministério Público (MP) de Santarém já tem o relatório final da GNR ao acidente que vitimou a artista de 21 anos. O documento, que reflete a investigação de quase um ano de um sargento e três guardas do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR de Santarém, foi descrito ao, por várias fontes ligadas ao processo, como "tecnicamente preciso e muito completo".A principal conclusão da investigação aponta no sentido da responsabilização de três pessoas pela sucessão de acidentes: o condutor do Volkswagen Passat, que se despistou entre os quilómetros 60 e 61 da A1 no sentido Norte-Sul em Santarém; a fadista Cristina Branco, que chocou com essa viatura; e o namorado de Sara Carreira que conduzia o Range Rover Evoque da jovem.Tony Carreira revelou recentemente ao Correio da Manhã alguma revolta sobre a investigação do caso da morte da filha.