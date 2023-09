Já são conhecidos os novos comandantes do topo da GNR e PSP

O Tenente-General Paulo Silvério vai ser o Segundo Comandante-Geral da GNR, por proposta do novo comandante-geral, Rui Veloso, aceite pelo ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro aceitou ainda as propostas do novo diretor nacional da PSP, superintendente chefe Barros Correia, para os seus novos diretores adjuntos.

Serão os superintende-chefes Paulo Lucas (área de Operações e Segurança), Bastos Leitão (Logística e Finanças), Paula Peneda (Recursos Humanos) e Paulo Pereira (Inspetor Nacional desta polícia).

Estavam a comandar, respetivamente, na Unidade Especial de Polícia, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, o comando do Porto e o comando de Lisboa, para onde agora deverão ser nomeadas novas lideranças.