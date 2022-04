Um javali, com cerca de 50 quilos, entrou esta madrugada no mercado municipal de Olhão e atacou os polícias, que tiveram de recorrer a uma arma de fogo para se defenderem.O animal entrou no local, vindo das salinas, por volta da 1h30. Após várias tentativas falhadas para que regressasse ao seu meio natural, o javali atacou os agentes da autoridade.Os polícias viram-se obrigados a disparar contra o animal.Após três tiros, o javali acabou por morrer.