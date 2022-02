Cão de quatro meses é roubado e encontrado morto em Inglaterra

Esta é uma notícia comovente e a nossa investigação continua para perceber todas as circunstâncias e descobrir exatamente o que aconteceu ao Fudge", disse Jess Harper, da polícia inglesa.

Um cão de raça Cocker Spaniel com apenas quatro meses foi roubado, esta quarta-feira, enquanto era passeado pelo dono em Leicestershire, Inglaterra. O animal foi encontrado morto no passado domingo sem quaisquer traumas físicos visíveis, refere a BBC News.Fudge estava fechado numa caixa de animais no porta-bagagens do carro do dono, que se ausentou durante alguns minutos para ir à casa de banho, quando foi levado.Horas mais tarde, o corpo do pequeno cão foi encontrado com a ajuda do 'microchip'.