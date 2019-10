Javalis estão a viver junto a praias e castelo de Aljezur

Estão a perder o medo dos humanos e a aproximar-se cada vez mais do centro urbano de Aljezur. Os javalis começaram a ser avistados junto ao castelo da vila e a poucos metros de distância de habitações e estão a provocar vários estragos na agricultura e no património local.A aproximação destes animais selvagens à vila e às praias do concelho está a causar preocupação. "É uma praga porque andam por todo o concelho. Já foram vistos junto ao castelo e casa s e também na várzea de Aljezur", confirmou aoJosé Fonseca, presidente do Clube de Caça e Pesca de Aljezur. Francisco Eusébio lamenta os prejuízos causados numa plantação "de milho e de batata-doce".José Marreiros tem uma larga experiência na área do património. Mas nunca imaginou que um dia iria reunir vestígios arqueológicos colocados à superfície por javalis junto ao castelo. "Já encontrei peças do período árabe e ossadas de animais", recordou José Marreiros, que diz, em tom de brincadeira, que está a ser realizado "um trabalho arqueológico clandestino".Por outro lado, segundo José Fonseca, ultimamente os javalis estão ainda a "provocar acidentes rodoviários quase todas as semanas".A aproximação dos javalis às zonas urbanas está relacionada com a procura de alimento. A desertificação e os incêndios influenciam esta mudança.O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas garante que o problema está identificado e que foi permitido o abate de javalis de dia e de noite.O Clube de Caça e Pesca de Aljezur já fez este ano três ações de correção de densidade da espécie, onde foram abatidos cerca de 140 animais.