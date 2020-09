Um dos portugueses acusados de adesão, financiamento e recrutamento para o Daesh voltou esta terça-feira em tribunal a negar os crimes pelos quais está a ser julgado em Lisboa. Rómulo Costa foi confrontado com uma conversa que manteve com um dos irmãos, em setembro de 2013, na qual se refere a “zona de matança” e sugere que o irmão acabe com “os porcos” mas garantiu não ter passado de uma “força de expressão”.









Rómulo Costa disse não ser fundamentalista como os irmãos, Edgar e Celso, que morreram em combate, nas fileiras do Daesh, na Síria.