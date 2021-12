João Rendeiro detido pela PJ na África do Sul

João Rendeiro foi detido este sábado pela Polícia Judiciária na África do Sul, um país com acordo de extradição.



O ex-banqueiro estava em fuga à justiça desde setembro. Condenado pela justiça, João Rendeiro deixou Portugal e era alvo de dois mandados de captura internacional, um emitido pela Europol e outro da Interpol.







Durante os últimos meses recusou-se sempre a revelar onde se encontrava, admitindo que só voltaria a Portugal se fosse ilibado "ou com um indulto" de Marcelo Rebelo de Sousa.





