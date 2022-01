Processo de João Rendeiro que chegou de Portugal estava mal selado

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro regressou esta sexta-feira ao tribunal de Verulam para o início do julgamento do processo de extradição para Portugal, após alguns dias marcados por problemas de saúde.

O ex-banqueiro teve febre e foi visto na quarta-feira por uma enfermeira na prisão de Westville, em Durban, África do Sul, segundo a advogada June Marks, que criticou a ausência de uma assistência médica mais abrangente por parte das autoridades locais, face à existência de um problema de coração.





Advogada diz que vai avançar com uma denúncia às Nações Unidas sobre as condições de higiene e segurança da prisão de Westville.

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville. O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP.





Ao minuto Atualizado a 21 de jan de 2022 | 11:36

09:56 | 21/01 Processo de extradição de Rendeiro estava mal selado Os documentos que continham o processo de extradição de João Rendeiro que chegou de Portugal à Africa do Sul estava mal selado.



Os documentos vão regressar a Portugal e as autoridades portuguesas têm de voltar a enviar o processo, disse o juiz.



O selo partido foi motivo de preocupação e esteve na origem do adiamento da sessão.

A discussão do processo de extradição de João Rendeiro ficou marcada para dia 27 de janeiro, próxima quinta-feira, anunciou esta sexta-feira o magistrado Johan Van Rooyen. Na sessão de hoje, o juiz recebeu os documentos enviados de Portugal. O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) vai continuar em prisão preventiva.