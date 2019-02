Jogador do Penafiel B herói salva a vida de adversário durante jogo

Henrique Vieira desenrolou a língua a jogador do Águias do Eiriz que caiu inanimado.

O nosso avançado Henrique honrou o lema da nossa formação "formar homens e atletas para a vida" quando no passado fim de semana prestou rápida assistência a um atleta do Águias de Eiriz que caiu inanimado. Obrigado Henrique por honrares os nossos valores. ? #fcpenafiel #raça pic.twitter.com/2FU6YIxFnn — FC Penafiel (@fcpenafiel) 20 de fevereiro de 2019

Um jogador do Penafiel B, Henrique Vieira, salvou a vida de um adversário durante um jogo do campeonato distrital que colocou frente a frente a sua equipa e o Águias de Eiriz, no passado fim de semana.Segundo avança a Penafiel Magazine, um jogador do Águias do Eiriz caiu inanimado após um choque de cabeças, mas conseguiu salvar-se após a intervenção de Henrique Vieira, que se tornou o herói da partida.De acordo com a mesma fonte, que cita fontes presentes no estádio, o futebolista percebeu que o adversário estava a enrolar a língua após o choque com outro jogador, tomando a decisão de ajudar, com sucesso, o colega de profissão.Recorde-se que o Penafiel B perdeu por 3-1 com o Águias de Eiriz.Na rede social Twitter, o clube do Penafiel agradeceu a rápida assistência de Henrique Vieira. "Obrigado Henrique por honrares os nossos valores", pode ler-se na publicação.