Mestre salva pescador após naufrágio no mar em Espinho

Os três tripulantes escaparam ilesos. Avô de uma das vítimas assistiu a tudo, na praia.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

"Tive medo, mas foi preciso manter a calma para me salvar e ainda conseguir trazer o meu amigo com vida". Sandro Ferreira, mestre da embarcação, conta assim, emocionado, o momento em que uma vaga de mar atirou três pescadores à água, pelas 11h00 desta quarta-feira, a cerca de 200 metros de terra, em Silvalde, Espinho.



Tudo aconteceu ao largo da Praia dos Pescadores. Os tripulantes, com idades entre os 30 e os 55 anos, conseguiram escapar ilesos pelos próprios meios. Um dos homens, o mais velho, ficou em maiores dificuldades, mas Sandro Ferreira, o mais novo e mestre da embarcação, agarrou o colega e trouxe-o, à força de braços, para terra. "Estou muito orgulhoso, salvei-me e salvei um amigo", refere ao CM, embora ainda pouco refeito do grande susto desta quarta-feira.



Um susto que se estendeu a um familiar que estava na praia. "Vi o barco do meu neto a virar e entrei em pânico. Corri logo para a água mas, felizmente, o Sandro salvou um companheiro e todos conseguiram sair para terra", descreve Fernando Costa, avô do mestre do barco. "Só lamento estarem tantos surfistas ali ao lado e nenhum ter socorrido os pescadores. Podiam ter morrido três homens", lamentou Fernando.



Quando os Bombeiros do Concelho de Espinho chegaram ao local, já os três pescadores - de arte xávega - se encontravam em terra. Apesar do esforço e do sobressalto, todos saíram do acidente sem qualquer ferimento, e até acabaram por recusar assistência.