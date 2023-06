Jornalistas do Investigação CM embarcam em fragata portuguesa e vivem dia a dia de uma missão da NATO

Os jornalistas do Investigação CM embarcaram na fragata portuguesa Bartolomeu Dias e viveram o dia a dia de uma missão de alto risco da NATO no Mar Báltico, onde o perigo está sempre presente. O objetivo da missão é treinar situações operacionais no caso de navios russos colocarem em risco a segurança marítima.





A fragata Bartolomeu Dias é um navio de guerra com 122 metros e seis pisos. Leva 168 pessoas a bordo e para além de peças de artilharia, está equipada com mísseis, torpedos e sistemas capazes de disparar quatro mil munições por minuto. Está pronta para todos os cenários de uma guerra marítima.





Nestes jogos de guerra quase reais, os vários navios da NATO treinam de forma exaustiva todos os cenários de guerra, como manobras complexas onde estes guardiões dos mares de grandes dimensões chegam a estar separadas por apenas cinquenta metros. O comandante alemão que comanda a frota onde a Bartolomeu Dias está integrada não poupa elogios aos militares portugueses.