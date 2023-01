Um jovem de 20 anos agrediu um técnico profissional de Reinserção Social, de 50, esta quarta-feira, no Centro Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde.



O utente agrediu à cabeçada o funcionário durante uma altercação com um colega. Foi levado ao hospital. Terá fraturado o nariz. Foi após ter alta que se dirigiu a uma esquadra e formalizou a queixa. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirma a situação ao Correio da Manhã.





O jovem agressor está a ser objeto de uma medida disciplinar.