Jovem apanhado a assaltar restaurante em Águeda sai em liberdade

O suspeito de ter assaltado o restaurante Aldeia, em Águeda, na sexta-feira, ficou em liberdade depois de ser presente a tribunal.O ladrão, de 23 anos e com antecedentes criminais, tinha sido detido pela GNR em flagrante, no interior do estabelecimento. Um outro homem conseguiu escapar levando cerca de três mil euros. O carro usado pela dupla tinha sido roubado m Cedofeita, no Porto, a cerca de 80 quilómetros.