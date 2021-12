Dupla filmada a roubar restaurante em Águeda

Dois homens foram filmados a furtar no interior do restaurante Aldeia, em Pedaçães, Águeda, esta quinta-feira.Quando a GNR chegou ao local ainda encontrou a dupla dentro do estabelecimento. Porém, um dos ladrões conseguiu escapar com 3 mil € em dinheiro.Já o outro, de 24 anos, e residente em Cedofeita, Porto, foi apanhado em flagrante. Preparava-se para deixar o espaço com um saco com garrafas de coleção, avaliadas em 8 mil €.O alerta foi dado por vizinhos. "Agradeço muito à GNR. Foram muito eficazes e rápidos", disse o dono, António Almeida. A dupla usou um carro furtado no ataque.