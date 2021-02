A PSP de Lisboa anunciou esta quinta-feira a detenção de três homens, de 21,31 e 35 anos, que assaltaram um café na freguesia de Arroios. O gang foi apanhado cerca de meia hora após o crime, quando já tinha entregado uma televisão furtada a recetadores.





O crime ocorreu cerca das 07h00 de segunda-feira. Os ladrões arrombaram a porta do estabelecimento, furtando garrafas de bebida, 1150 euros e uma televisão. O alerta foi rápido, levando à detenção dos ladrões com 21 garrafas de bebida, no valor de 145 euros. Os assaltantes ficaram com apresentações. A PSP procura recuperar a televisão e o dinheiro.