Três jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos pela GNR após terem roubado com violência um carro em Vila Nova de Gaia e assaltado um café na Guarda, a mais de 200 quilómetros de distância. Acabaram por ser apanhados no IC2, em Coimbra, com os artigos que furtaram no estabelecimento. Já tinham fugido 169 quilómetros na viatura. Os três assaltantes foram ontem presentes a um juiz do Tribunal de Vila Nova de Foz Coa e vão aguardar julgamento ...