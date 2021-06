Jovem dá 20 facadas a amigo por ter sido chamado pela alcunha

Conhecido pela alcunha de “o inglês”, o jovem, de 19 anos, ficou irritado com o amigo com quem estava a conversar no Marim’Bar, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, depois de uma discussão fútil quando ambos já estavam alcoolizados, depois de uma noite a ingerir shots e vodka.



Eram 03h00 da manhã de domingo quando ameaçou o amigo. Disse que o matava caso voltasse a chamar-lhe pela alcunha pela qual é conhecido no bairro de Contumil, no Porto, onde reside.







Os golpes atingiram o pulmão, o fígado, o intestino e a coluna vertebral da vítima, deixando-o em perigo de vida e com prognóstico muito reservado.



Um amigo de ambos que assistiu à discussão ainda tentou travar o agressor, mas não conseguiu impedir a tentativa de homicídio.



O arguido, desempregado, foi esta terça-feira a tribunal e o juiz aplicou-lhe a medida de coação mais grave: está em prisão preventiva.