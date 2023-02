Jovem de 15 anos apanhado com pistola 6.35 carregada com quatro munições em Lisboa

A PSP apreendeu no passado sábado uma arma proibida a um jovem, de 15 anos, na Estação do Oriente em Lisboa.O menor quando se deparou com os agentes "tentou ocultar o objeto volumoso que trazia no bolso direito da sua camisola", segundo um comunicado divulgado pela PSP. No entanto, o jovem foi revistado, tendo os agentes detetado que o menor tinha uma arma de fogo transformadora, de calibre 6.35mm, com quatro munições no carregador.O jovem disse que a arma, que foi depois apreendida, servia para defesa pessoal. A mãe do menor foi contactada e o caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).