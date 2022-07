Uma jovem foi atingida por uma mota de água na tarde deste domingo na barragem de Montargil.



De acordo com o CDOS de Portalegre, a vítima estava a sair da água quando foi colhida com violência e ficou ferida.





O alerta foi dado pelas 16h30 e levou à mobilização de seis operacionais dos bombeiros e INEM para o local.Pelas 17h00, a jovem, com cerca de 16 anos, estava a ser avaliada e estabilizada.Deverá ser conduzida ao hospital para receber tratamento médico.A GNR investiga as circunstâncias do acidente.