Jovem de 25 anos morre em acidente de barco na barragem de Montargil. Há ainda dois feridos

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente com um barco num braço da barragem de Montargil, Ponte de Sôr.



De acordo com o CDOS de Portalegre, o alerta foi dado pelas 17h47 e rapidamente foram mobilizados 20 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por nove viaturas.





A vítima mais grave, de 25 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi transportada para o Centro de Saúde local, mas não resistiu.Segundo o CM apurou trata-se de um homem de nacionalidade brasileira. As outras duas vítimas foram assistidas no local pelas equipas de socorro. A GNR investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente náutico.