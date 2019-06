Jovem de 17 anos morre em acidente com mota roubada

Tinha 17 anos e circulava na zona de Vale dos Seixos, na estrada de Estoi para a Conceição de Faro, num motociclo furtado. Na rua do Cemitério, o jovem motociclista perdeu o controlo do veículo, que se despistou, tendo o jovem sofrido ferimentos muito graves. Acabou por morrer no local e o óbito foi declarado pelo INEM.Segundo oapurou, o alerta para o acidente mortal ocorreu pelas 14h41 de quinta-feira. Devido ao despiste, a referida via foi totalmente cortada.O jovem ainda foi assistido pelos Bombeiros Sapadores de Faro e INEM, que durante algum tempo procederam a manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros, INEM e GNR. O óbito do motociclista foi declarado no local pelo INEM.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Faro da GNR deslocou-se de imediato ao local para investigar o acidente, tendo confirmado que a vítima não tinha qualquer identificação. Uma situação que levou a chamar ao local militares especializados na recolha de vestígios lofoscópicos (impressões digitais), com o objetivo de determinar a identidade da vítima.O ciclomotor, apurou o, teria sido furtado pouco tempo antes do acidente. O proprietário do veículo tinha apresentado queixa do furto no Posto Territorial de Faro, já na tarde de quinta-feira. O corpo do jovem vai ser autopsiado no Gabinete Médico-Legal de Faro.