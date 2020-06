Jovem de 18 anos desaparecida em Montemor-o-Velho após sair de casa de bicicleta

Bárbara Alves, de 18 anos, saiu de casa, em Montemor-o-Velho, de bicicleta na manhã de sexta-feira e desapareceu sem deixar rasto. A família está preocupada e alertou a GNR. Mas as buscas realizadas ontem não detetaram sinais da jovem, que tem o telemóvel desligado.













Mónica Alves, a mãe, diz que a filha sofre de epilepsia e nem sequer levou a medicação, temendo que “esteja caída numa valeta”. O sinal do seu telemóvel foi detetado pela última vez numa zona próxima da aldeia de Fonterma, no mesmo concelho, onde reside a avó paterna.

A mãe diz que a filha apenas levou uma “pequena mochila com uma muda de roupa”. Um dia antes de desaparecer, terá dito a uma colega que “estava farta de tudo”. Desesperada, Mónica Alves apela a quem souber do paradeiro da filha para avisar as autoridades.