Jovem de 18 anos detido com haxixe e arma

Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de droga, pela GNR de Ferreira do Alentejo, que procurava o autor de um caso de vandalismo e ameaça com arma. De acordo com a GNR, os militares abordaram o carro do jovem e este "demonstrou um comportamento suspeito"."Dado o crescente nervosismo evidenciado", foi revistado e tinha uma arma de ar comprimido (simulando um revólver) e 254 doses de haxixe. A GNR apreendeu ainda duas botijas de CO2 (para a arma), 370 munições de chumbo, um petardo, 125 euros e outro material, incluindo gorros.