Jovem de 18 anos detido pelos crimes de sequestro, tráfico de pessoas e exploração

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 18 anos indiciado pela prática dos crimes de sequestro qualificado, tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho, mendicidade e ofensas à integridade física, anunciou a PJ em comunicado de imprensa enviado às redações.



Segundo o comunicado PJ, enviado às redações, as vítimas, um casal com 37 e 43 anos, foi sequestrado durante um mês e forçado a trabalhar no Porto.





O jovem arguido é filho de um casal que já foi detido pelas autoridades, indiciado pela prática em coautoria dos crimes. O suspeito foi detido em Aveiro para onde tinha fugido após a detenção dos pais.

Os três detidos dedicam-se à venda ambulante em feiras e mercados na área da cidade do Porto.



Presentes a juiz, para aplicação de medidas de coação, foi determinada a prisão preventiva do casal enquanto o filho ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.