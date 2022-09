Um jovem de 18 anos foi atingido com cinco facadas durante uma briga na Feira de Aires, em Viana do Alentejo. O agressor, de 23 anos, foi detido pela GNR.Tudo aconteceu pelas 05h00 deste domingo, pouco depois de terminar a animação prevista na feira. Quando tudo aconteceu, já estaria muito pouca gente no recinto.A GNR identificou e deteve, ainda no recinto da feira, o agressor. Vítima e agressor foram levados, pelos Bombeiros de Viana do Alentejo, para o Hospital de Évora.